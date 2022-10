Joran Vliegen en Sander Gillé moeten na zuur verlies meteen koffers pakken op European Open Antwerpen: “Pijnlijk”

Joran Vliegen en Sander Gillé zullen dit jaar geen glansrol vervullen op de European Open (hard/648.130 euro). De Limburgse tandem verloor woensdag op het hardcourt in de Antwerpse Lotto Arena in de eerste ronde van het dubbelspel tegen de Indiër Rohan Bopanna en de Nederlander Matwé Middelkoop, de tweede reekshoofden, met 3-6, 7-6 (7/5) en 10/4 in de supertiebreak. Vliegen en Gillé reageerden zwaar teleurgesteld.

Vliegen en Gillé begonnen met de steun van het Belgische publiek sterk en wonnen vlot de eerste set. In de gelijkopgaande tweede set liepen ze in de tiebreak uit tot 4-1, maar dan ging het licht uit. Bopanna en Middelkoop wonnen set twee en lieten in de beslissende supertiebreak geen spaander heel van de Belgen, die hierin op een gegeven moment tegen een 7-0 achterstand aankeken.

“We zijn uitermate ontgoocheld”, verbeet Vliegen zijn teleurstelling amper. “Negentig procent van de wedstrijd spelen we sterk en dan geven we het helemaal weg. In de eerste set was er geen vuiltje aan de lucht en ook in de tweede set hadden we ons lot in eigen handen. Zo’n ommekeer had ik niet verwacht. We begonnen zelfs fris aan de supertiebreak maar daarin liep het helemaal mis. Pijnlijk.”

Zijn maatje Gillé trad Vliegen bij. “We speelden een superwedstrijd en dan deze onverdiende nederlaag. We hopen elk toernooi om ver te geraken, zeker in eigen land, dus dit steekt. Al zou een uitschakeling als vandaag altijd pijn doen, op ieder toernooi dat we afwerken. Maar we moeten verder. We plannen om tot het einde van het seizoen te spelen maar onze exacte kalender ligt nog niet vast.”

Evans en Gasquet zijn eerste kwartfinalisten, ook Nishioka bij laatste acht

De Brit Daniel Evans (ATP 26) en de Fransman Richard Gasquet (ATP 82) zijn de eerste kwartfinalisten in het enkelspel van de European Open.

Evans, het vijfde reekshoofd, versloeg woensdag op het hardcourt in de Antwerpse Lotto Arena in de tweede ronde (achtste finales) de Fransman Constant Lestienne (ATP 69) in twee snelle sets: 6-2 en 6-1. De Brit klaarde de klus in 1 uur en 15 minuten. In de kwartfinales wacht mogelijk het Canadese tweede reekshoofd Félix Auger-Aliassime (ATP 10). De recente winnaar van het toernooi in Firenze, vrij in de eerste ronde, opent zijn toernooi in de tweede ronde tegen de Franse lucky loser Manuel Guinard (ATP 148).

Gasquet rekende in de tweede ronde af met de Zwitserse qualifier Dominic Stricker (ATP 136). De 36-jarige Fransman, die in 2016 de eerste editie van het vernieuwde toernooi in Antwerpen op zijn naam schreef, haalde het na twee uur in twee sets: 7-6 (8/6) en 7-5. David Goffin (ATP 58) of het Argentijnse derde reekshoofd Diego Schwartzman (ATP 19) is de opponent in de kwartfinales.

Ook Yoshihito Nishioka (ATP 39) schaarde zich later woensdag bij de laatste acht. Het Japanse achtste reekshoofd versloeg in de tweede ronde de Spanjaard Jaume Munar (ATP 55) in twee sets: 6-1 en 7-6 (7/3). De partij duurde 1 uur en 44 minuten. Nishioka kijkt in de kwartfinales het Russische vierde reekshoofd Karen Khachanov (ATP 18) of de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 36) in de ogen.