Plots lijkt de oorlog stil te vallen: heeft Oekraïne zijn kans gemist?

Rusland gooit alles in de strijd om in Oekraïne op termijn het tij te keren. De troepen worden gereorganiseerd en de rekruten stromen massaal toe. President Poetin kondigde woensdag zelfs een gedeeltelijke krijgswet af. Maar het zal nog niet voor nu zijn. Het enige resultaat is voorlopig dat het Oekraïense offensief in het oosten nog hooguit tegen een slakkengangetje verloopt. De kans is groot dat geen van beide partijen de komende weken nog significante vooruitgang zal boeken. Dat zal het weer mee bepalen.