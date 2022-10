De herstelling van het dak van Labovo in Labiomista brengt een meerkost van zo’n 400.000 euro met zich mee. — © Chris Nelis

Genk

Midden in het park Labiomista in Zwartberg ligt het ontmoetingspunt Labovo. Maar dat is wegens herstellingswerken niet toegankelijk. Door een lekkend dak stijgt de kostprijs van het project van 1,3 naar 1,7 miljoen euro.