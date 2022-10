Weyts countert kritiek op centrale toetsen: “Er zijn geen duizend recepten om de onderwijskwaliteit te verbeteren”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lijkt niet van plan zijn plannen voor de invoering van centrale toetsen in te trekken of fors bij te sturen na ernstige kritiek van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). “Er zijn geen 1.000 recepten om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Het is onze verdomde plicht om de recepten die in het buitenland hun deugdelijkheid bewezen hebben, ook in Vlaanderen in te voeren”, zo zei de N-VA-minister woensdag in het Vlaams Parlement in antwoord op vragen van Elisabeth Meuleman (Groen), Loes Vandromme (CD&V), Kim De Witte (PVDA), Koen Daniëls (N-VA) en Jan Laeremans (Vlaams Belang).

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) leverde vorige week een bijzonder advies af over de plannen van onderwijsminister Ben Weyts voor de invoering van centrale toetsen. De raad bestempelt de plannen als “juridisch onvoldoende onderbouwd” en zegt dat “de inhoudelijke motivatie voor het invoeren van de Vlaamse toetsen tekort schiet”. “Daardoor schuurt het met de vrijheid van onderwijs”, zo staat te lezen in het advies. Doorzetten met de huidige plannen is volgens de Vlor gewoon “geen goede zaak voor het onderwijs en de bredere samenleving”.

In het Vlaams Parlement verdedigde minister Weyts zijn plannen. Hij blijft erbij dat de geplande Vlaanderenbrede toetsen een hefboom kunnen zijn om de onderwijskwaliteit te versterken. “Het is een recept dat zijn deugdelijkheid in het buitenland heeft bewezen. Wij zijn hier de uitzondering. Het bestaat overal, behalve bij ons. Wij zijn het dorp van Asterix, maar dan zonder toverdrank”, aldus Weyts.

Volgens de minister ligt er naast het kritische advies van de Vlor ook een positiever advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en getuigt het Vlor-advies “niet van een open blik”. “Zo worden de voor- en nadelen niet objectief in kaart gebracht en zijn er geen referenties naar buitenlandse voordelen”, aldus Weyts.

Volgens de N-VA-minister gaat de regering aan de slag met de ingediende adviezen en zal ook de Raad van State nog zijn juridisch licht over het decreet laten schijnen. Maar de centrale toetsen helemaal opbergen of grondig bijsturen, is voor Weyts niet aan de orde. “Het is onze verdomde plicht om de recepten die in het buitenland hun deugdelijkheid bewezen hebben, ook in Vlaanderen in te voeren”, dixit Weyts.