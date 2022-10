Oekraïnse vluchtelinge schrijft kinderboek in Nederlands over haar helse tocht. — © TV Limburg

De 27-jarige Alevtina Vashchenka vluchtte zeven maanden geleden uit Kiev en belandde samen met haar twee dochters bij een opvanggezin in Kuringen. Het was een helse tocht, maar ze is blij dat ze goed terecht is gekomen. De Oekraïense heeft nu een kinderboek geschreven in het Nederlands over de tocht naar België. Daarvoor kreeg ze de hulp van haar docent Nederlands aan de hogeschool PXL.