Genk / Heusden-Zolder

Maken hun opwachting in ‘Het Grote Onbekende’ op Eén: vroedkundestudenten Elif Akarsu (23) uit Heusden-Zolder en Talia Özçelik (28) uit Genk. Ze trokken naar Gambia voor een buitenlandse stage, drie maanden later hadden ze er elf waterputten gebouwd. “Een goeie vroedvrouw is van alle markten thuis, meneer.”