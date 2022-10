PORTRET. Noureddine Farihi (65) overleden: van havenarbeider en schilder tot acteur die Nederlands leerde via kinderprogramma’s

De dood van acteur en muzikant Noureddine Farihi komt onverwacht. Farihi, amper 65 jaar, stierf in zijn slaap aan de gevolgen van kanker. De strijd was bijzonder kort. Vlaanderen zal hem voor eeuwig kennen als Mohammed ‘Mo’ Fawzi uit Thuis, een rol waarmee hij een haat-liefdeverhouding had. Zelf was hij vooral trots op het feit dat hij hier carrière kon maken. “Gewoon keihard je best doen, dan lukt het wel”, zei hij.