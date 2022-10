Nonkel van Vlaamse Jeugdraad-voorzitter Amir Bachrouri bekent: hij verstopte koffer met 20 kilo cocaïne in huis

De nonkel van Amir Bachrouri, de 19-jarige voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, heeft de koffer met 20 kilogram cocaïne erin verstopt in het huis van de moeder van zijn neefje. Dat heeft de 45-jarige man bekend. Hij zit in de gevangenis.

Op dinsdag 6 september werd tijdens een huiszoeking bij de moeder van Bachrouri een koffer met daarin 20 kilogram cocaïne gevonden. De voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad en twee van zijn gezinsleden werden daarna als getuigen ondervraagd. Zij ontkenden alles en beweerden dat een familielid de drugs in de woning verstopt had.

Nu is duidelijk wie dat was: de 45-jarige nonkel van Bachrouri. Die is opgepakt bij zijn terugkeer uit Marokko op de luchthaven van Charleroi en heeft bekend de drugs bij de moeder van Bachrouri verstopt te hebben. Hij verschijnt donderdag voor de raadkamer.