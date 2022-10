Lanaken

Maandag 17 oktober ondertekenden alle basisscholen van Lanaken, de vzw IN-Z en het gemeentebestuur de startnota “Na de Bel!” Het is een nieuw initiatief inzake naschoolse en buitenschoolse opvang. De bedoeling is om tegen september 2024 alle kinderopvanginitiatieven in Lanaken te integreren in één concept.