Nieuwe headliner voor Rock Werchter: Arctic Monkeys sluiten op zondag af

Arctic Monkeys zijn Alex Turner, Jamie Cook, Nick O’Malley en Matt Helders. De band wordt in 2002 opgericht in het Engelse Sheffield. In 2006 schrijven ze muziekgeschiedenis met hun debuut Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not. Sindsdien zijn ze één van de meest succesvolle Britse bands. Hun zevende album The Car komt uit op vrijdag 21 oktober. Naar Werchter kwamen ze voor het eerst in 2006.

Eerder kondigde Rock Werchter al aan dat ook Stromae present geeft als headliner op de openingsdag van het festival, op donderdag 29 juni.

Rock Werchter 2023 vindt plaats in het Festivalpark in Werchter van 29 juni tot 2 juli. De ticketverkoop start op 29 oktober om 10 uur. Wie zich net wat eerder van een ticket voor Rock Werchter 2023 wil verzekeren, kan zich registreren voor een presale via rockwerchter.be.