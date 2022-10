In 2015 werd al een eerste beeld gestolen en dinsdagnacht werden dan nog eens twee grotere beelden meegenomen. — © gvb

Hamont-Achel

Op het Michielsplein in Achel zijn dinsdagnacht twee bronzen beelden gestolen van het monument ‘Vijf eeuwen Ridderzate van de Heerlijkheid Grevenbroek’. Nadat in 2015 al een eerste beeld werd gestolen, blijft nu alleen nog het vrouwenbeeld over. “We hadden juist plannen voor een herstelling, en nu dit”, zegt cultuurschepen Joren Mertens.