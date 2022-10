An op spoed naar huis gestuurd met medicatie tegen urineweginfectie, terwijl ze hersenbloeding had

Ivan Sebreghts met zijn vrouw An woensdag op de dienst intensieve zorgen van het UZA. “Ik had haar kwijt kunnen zijn”, zegt hij. — © rr

Malle, Edegem

An Celis (42) uit Sint-Antonius (Zoersel) werd vrijdagochtend met ernstige hoofdpijn binnengebracht op de spoed van AZ Voorkempen Malle. Drie uur later vertrok ze met pijnstillers en antibiotica tegen een urineweginfectie. Beterschap kwam er niet. Zondag kon haar echtgenoot het niet langer aanzien, hij bracht haar naar de spoed van het UZA in Edegem. Daar werd een hersenbloeding vastgesteld en volgde een levensreddende hersenoperatie. Haar man Ivan Sebreghts (40) begrijpt niet dat de spoeddienst in Malle zich zo kon vergissen. “Mijn vrouw had dood kunnen zijn.”