Colombiaan Fernando Gaviria verlaat UAE en gaat voor Movistar sprinten

De Colombiaanse sprinter Fernando Gaviria rijdt volgend seizoen voor Movistar. Dat maakte het Spaanse WorldTeam woensdag bekend. De voorbije vier jaar was hij bij UAE Emirates in dienst. Bij Movistar tekende hij voor één seizoen.

In augustus 2015 startte Gaviria zijn wielerloopbaan als stagiair bij Quick-Step. Tot 2018 reeg hij de zeges aan elkaar voor het team van Patrick Lefevere. Inmiddels zit de 28-jarige Colombiaan aan 49 stuks, maar zijn overgang naar UAE was geen succes, met vijftien overwinningen op vier jaar tijd. Dit jaar won hij slechts twee wedstrijden, twee ritten in de Ronde van Oman (2.Pro), vorig jaar maar één, een etappe in de Ronde van Polen (WT).

Bij Movistar wil Gaviria zijn carrière nieuw leven inblazen. “Ik sta voor een nieuwe uitdaging”, zegt Gaviria op de website van zijn nieuwe werkgever. “Ik kom terecht bij een prestigieus team, dat zicht tot op heden vooral op het klimwerk richtte. Ook voor hen wordt het dus een uitdaging. Ik ben blij met het vertrouwen dat het team in me heeft en wil hen helpen een leemte op te vullen. Ik ga knokken om zo veel mogelijk sprintzeges binnen te halen voor het team.”

Eerder op de dag kondigde Movistar al de komst van de 28-jarige Portugees Ruben Guerreiro (EF Education) en van de jonge Spanjaard (19) Ivan Romeo (Hagens Berman Axeon) aan.

