Kamal Kharmach en Kristel Verbeke zoeken Vlamingen die financiële hulp willen voor nieuw tv-programma op Eén

In een nieuw tv-programma voor Eén willen Kamal Kharmach en Kristel Verbeke Vlamingen met financiële kopzorgen helpen. De twee lanceren daarom een oproep: gezinnen met of zonder kinderen, singles, gepensioneerden of jonge koppels die hulp of tips willen, kunnen zich nu inschrijven.

Door de prijsstijgingen en de energiefacturen die de hoogte in schieten, worstelen veel Vlamingen op het einde van de maand met een lege bankrekening. En kopzorgen. Want zal er wel geld genoeg zijn om zoon of dochter op kot te laten gaan? Of is het een doel om wat minder te gaan werken maar lijkt dat simpelweg niet mogelijk met je huidige loon? Kharmach en Verbeke gaan het uitzoeken.

“De mensen willen wel sparen voor dat ene doel, maar dat lukt hen echt niet. En ze hebben simpelweg geen tijd en energie meer over om uit te pluizen waar ze precies op kunnen besparen”, klinkt het in een persbericht. De twee presentatoren van het nieuwe programma waarvan de naam nog niet bekend is, gaan alle facturen en uitgaven bestuderen en vervolgens uitspitten op welke manieren bespaard kan worden. Dat doen ze samen met een team van experts. Koppels, alleenstaanden, jong, oud: iedereen kan zich inschrijven via vrtmax.be/doe-mee.