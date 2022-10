Politieke chaos in Verenigd Koninkrijk neemt toe: minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman stapt op

Suella Braverman, de 42-jarige minister van Binnenlandse Zaken van de Britse premier Liz Truss, stapt op. Dat melden Britse media. Vorige week werd Kwasi Kwarteng, de minister van Financiën, nog ontslagen door de premier. De politieke chaos in het Verenigd Koninkrijk wordt er alleen maar groter door.

Braverman zou eerder vandaag een ontmoeting gehad hebben met de zwaar onder vuur liggende Britse premier Liz Truss. Die had daarvoor zelfs haar agenda vrijgemaakt. Volgens het kabinet van Truss werd de minister niet ontslagen, maar is zij zelf opgestapt. Bevestiging daarvan is er nog niet.

Het vertrek van Braverman zou een nieuwe klap zijn voor Liz Truss (47), die nog maar zes weken eerste minister is. Zij is aangeschoten wild sinds haar bocht van 180 graden in het belastingbeleid. Die werd als onvermijdelijk beschouwd nadat de ongefinancierde belastingverlagingen tot ernstige onrust op de financiële markten hadden geleid. Ze ontsloeg haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng en verving hem door Jeremy Hunt. Haar populariteit zit ver onder het vriespunt.

Bronnen van The guardian beweren dat het vertrek van Braverman te maken heeft met de aanstelling van Hunt als opvolger van Kwarteng. Zij was immers een stevige criticus van het terugdraaien van de veelbesproken begrotingsplannen van Truss.