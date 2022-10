“Gij vrouw, gij hebt me niets te zeggen”: 12 maanden cel voor obscene gebaren en smaad

Een 24-jarige man uit Hechtel-Eksel is woensdag in Hasselt veroordeeld tot 12 maanden cel voor verkeersbelemmering, het maken van obscene gebaren en smaad aan de politie. “Gij vrouw, gij hebt me niets te zeggen”, wist hij een agente te vertellen.

Op 25 mei ging het licht uit bij de man die in zijn zwarte Ford Fiesta door Hechtel-Eksel scheurde. Het leverde hem verontwaardiging op van voorbijgangers. Deze beantwoordde de man door op heuphoogte aan zijn raam te hangen en obscene gebaren te maken. Vervolgens knalde hij weer hard weg om dan weer heel traag te rijden. Een politiepatrouille in een anonieme wagen zag het gebeuren en greep na de vele verkeersovertredingen in. Met zwaailichten en de sirene aan probeerden ze de verkeersagressieveling te intercepteren. Hij reageerde met verbale agressie. Uiteindelijk kwam er een tweede politieploeg kwam eraan te pas. “Gij vrouw, gij hebt me niks te zeggen”, maakte de jongeman een agente duidelijk. De twintiger stuurde zijn kat naar het proces in de Hasseltse rechtbank. Iets wat de rechter niet kon appreciëren en hem nu duidelijk maakt met een celstraf van 12 maanden en 400 euro boete. Zijn offensief en agressief rijgedrag leverde hem eveneens een rijverbod van 15 dagen op.