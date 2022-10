Zuhal Demir en Hans van Alphen halen de pijltjes weer boven in ‘BV Darts’: “Het is onbegonnen werk”

Sint-Lambrechts-Herk/Genk

Donderdag wagen Hans van Alphen, Zuhal Demir, Omar Souidi en Jamie-Lee Six zich aan de dubbels om een plek te veroveren in de volgende ronde van BV Darts. Van Alphen had in de voorronde twee overwinningen tegen anker Riadh Bari nodig om het verlies tegen Tourist LeMC te compenseren. “Niemand wil er in de eerste ronde uitliggen en dat is niet gebeurd. Misschien dat dat mij wat rust geeft. Ik ga graag door tot het einde”, zegt de atleet uit Sint-Lambrechts-Herk strijdvaardig.

Ook Zuhal Demir waagt zich terug in de arena. De Genkse politica moest nog geen eliminatie spelen dankzij overwinningen tegen Elke Clijsters en Flor Decleir, maar loopt toch niet over van vertrouwen. “Nu is het met die dubbels. Ik heb het geoefend en dat is gewoon onbegonnen werk”, blikt ze vooruit. (nco)

‘BV Darts’, VTM2, donderdag, 21.25 uur