Poetin kondigt staat van beleg af in vier geannexeerde gebieden in Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdagmiddag de staat van beleg ingevoerd in Cherson, Zaporizja, Loegansk en Donetsk, de vier Oekraïense gebieden die onlangs illegaal door Rusland werden geannexeerd.

“We moeten dit regime formaliseren binnen het kader van de Russische wetgeving”, aldus Poetin tijdens een vergadering met zijn nationale veiligheidsraad, die werd uitgezonden op de Russische televisie. “We moeten erg complexe, grootschalige opdrachten uitvoeren om de toekomst van Rusland te verzekeren, de toekomst van ons volk. Daarom heb ik een decreet ondertekend voor de invoering van de staat van beleg in deze vier leden van de Russische federatie.” Concreet betekent dat invoeren van de staat van beleg dat de overheid meer bevoegdheden krijgt en meer maatregelen kan nemen om de gebieden te bewapenen en te beschermen. Vanaf middernacht zal dat het geval zijn. Wat Poetin van plan is of wat die extra bevoegdheden precies inhouden, zei hij niet.

Er zal ook een nieuw orgaan gecreëerd worden dat de objectieven van de Russische zogeheten ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne moet realiseren. Het door Rusland veroverde territorium in Oekraïne staat al weken onder druk door een Oekraïens tegenoffensief. Rusland reageerde daar de afgelopen dagen op door massaal kamikazedrones af te vuren op Oekraïense steden, met name op de energie-infrastructuur.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski reageerde al kort op de aankondiging. “Oekraïne zal zichzelf beschermen. Wat de vijand ook plant of doet.”