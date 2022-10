Franse international naar Kangoeroes Mechelen

Kangoeroes Mechelen heeft Lisa Berkani aangetrokken. De 25-jarige en 1m76 grote Franse guard was vorig seizoen bij Charleville actief. Ze in onder meer ex-Mondeville, Montpellier en Villeneuve D’Ascq. Op het WK in Australië zat ze vorige maand in de selectie van de Franse nationale ploeg.

De Maneblussers namen tevens afscheid van de Finse Lotta-Maj Lahtinen. Het aantrekken van Berkani is ook met oog op de Euroleague. Op 27 oktober vat vice-kampioen Kangoeroes Mechelen de groepsfase van de sterkste Europese clubcompetitie in het damesbasketbal aan. Het ontvangt dan Europees clubkampioen Sopron uit Hongarije. (cpm)