Onze tv-tips: populair café, bekende zangeres en een nieuwe verslaving

Sheryl

Canvas, do, 22.55u

Een uitstekend portret over de bekende Amerikaanse singer-songwriter Sheryl Crow, die in haar leven al heel wat heeft meegemaakt, maar er nog nooit in interviews uitvoerig over gesproken heeft. Dit is haar levensverhaal, met haar eerste voorzichtige stapjes in de muziekwereld tot uitverkochte wereldtournees. Over seksisme in de muziekindustrie tot haar gevecht tegen borstkanker. (tove)

Belgica

VTM3, do, 23u

Het gelauwerde Vlaamse drama van Felix van Groeningen met hoofdrollen voor Stef Aerts, Tom Vermeir en Charlotte Vandermeersch. Over twee Gentse broers die beslissen om samen een café te openen in Gent. De zaak wordt in een mum van tijd razend populair en wordt dé hotspot van het plaatselijke nachtleven. Maar het succes zorgt ook voor barsten in de broederband. (tove)

Zembla

NPO2, do, 20.25u

Een documentaire over de nieuwe nicotineverslaafden. De elektronische sigaret is door de tabaksindustrie gepromoot als middel om te stoppen met roken. Maar door het ook te verkopen in smaken zoals suikerspin, hazelnoot pasta en aardbeienijs creëert Big Tabacco een nieuwe generatie van nicotineverslaving. De reportage toont aan dat de elektronische sigaret niet minder schadelijk is dan de gewone sigaretten. (tove)