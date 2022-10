Gewonde leeuw wordt aangevallen door hyena’s, maar krijgt hulp uit onverwacht hoek

Bezoekers van het Nationaal Park Kruger in Zuid-Afrika werden onlangs op een zeldzaam schouwspel getrakteerd. Een gewonde leeuw wilde even rusten, maar werd belaagd door hyena’s, die hun kans schoon zagen om de verzwakte katachtige aan te vallen. De jonge leeuw kon echter rekenen op de onverwachte hulp van een olifant, die op de hyena’s afstormde om ze te verjagen.

Er zijn verder niet veel details bekend over de video, die een scène uit een Disney-film zou kunnen zijn en nu de wereld rondgaat via sociale media. Kijkers speculeren dat de leeuw pas verstoten was door zijn troep en daar nog de wonden van droeg toen de hyena’s hem in het vizier kregen. “En nu zal hij nooit meer een olifant aanvallen”, klinkt het in de reacties op de YouTube-pagina van Kruger Park Sightings.