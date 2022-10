Hasselt

Zowat 10 jaar nadat het traject voor de heropwaardering van de Diepenbeekse begraafplaats van start ging in 2015, lijkt het eind in zicht. “In het voorjaar start, in verschillende fases, de herinirchting van het oudste kerkhofgedeelte”, zegt schepen Jos Leroi (cd&v). “Daarna kan ons kerkhof er weer lange tijd tegen.”