Lummen

Maandagnacht is op minstens vier plaatsen in Lummen ingebroken in bestelwagens. De dieven maakten een gaatje in de achterdeur en konden zo met een haakje de camionetten openen. In twee bestelwagens gingen ze aan de haal met een grote buit. De voorbije weken was er een vergelijkbare diefstallenplaag in Hasselt en Zonhoven.