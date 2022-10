Geruchten over 16-jarig meisje dat sterft in quarantaine veroorzaken onrust in China

Archiefbeeld: Een quarantainecentrum in Shanghai,de grootste stad van China. — © China News Service via Getty

In China is ophef ontstaan na de verspreiding van verontrustende beelden op sociale media van een stervend tienermeisje in een quarantainecentrum, waar mensen na een positieve coronatest moeten verblijven.

De video zou volgens The Guardian gemaakt zijn in een quarantainecentrum in Ruzhou, in de provincie Henan, maar de Britse krant benadrukt dat de echtheid van de beelden nog niet onafhankelijk geverifieerd kon worden.

De opname toont het 16-jarige zieke meisje dat in een stapelbed ligt met ademhalingsproblemen en stuiptrekkingen. Een vrouw die beweert de tante van het meisje te zijn, beweert dat haar nichtje overleden is nadat ze koorts en stuiptrekkingen kreeg en moest overgeven. Ze verklaart dat het slachtoffer dagenlang geen medische hulp kreeg, ondanks smeekbeden van haar familie.

“Ik wil gerechtigheid”

“We hebben meermaals proberen te bellen, maar onze telefoons bleven onbeantwoord”, zegt de vrouw. “Ik wil dat al mijn familie en vrienden deze video zien en verspreiden. Ik wil gerechtigheid.”

“We mogen niet toestaan ​​dat deze tragedie opnieuw kan gebeuren”, schrijft iemand op de Chinese microblogwebsite Weibo. “Dit moet tot op het bot onderzocht worden”, meent een andere persoon op Douyin, de Chinese versie van TikTok.

© VIA REUTERS

De aanpak van het coronavirus in China lokte de voorbije dagen op verschillende plaatsen protest uit. Aan de Sitong-brug, in het noordwesten van de hoofdstad Peking, werden vorige week donderdag spandoeken bevestigd die onder meer opriepen om een einde te maken aan het strikte beleid rond corona.