Mensen die verwarmen met elektriciteit krijgen van de overheid slechts 61 in plaats van 196 euro per maand. — © BELGA

Niet iedereen krijgt straks de energiepremie van in totaal zo’n 1.000 euro. Vooral gezinnen die zich elektrisch verwarmen stellen zich vragen, terwijl sommige huishoudens nu plots zelfs winst lijken te maken. Wie komt er nu wel en niet in aanmerking, en wat is de redenering van de regering daarachter?