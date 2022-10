Hulp nodig? Dit is de beste manier om te flirten volgens de wetenschap

Flirten. Het is een gevoelige kwestie. Terwijl de één erin lijkt uit te blinken, gaat bij de ander je armhaar automatisch omhoog staan omdat de hele vertoning simpelweg te gênant voor woorden is. Vervelend voor hen, want helaas is een flirtsessie vaak essentieel wil je je vrijgezellenbestaan (voor een nacht) vaarwel zeggen. Gelukkig helpt de wetenschap ons ook nu weer uit de nood, want – geloof het of niet– de ideale flirtmethode bestaat wel degelijk.