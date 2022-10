Monument voor slachtoffers van Oekraïense hongersnood in Marioepol verwijderd

Het Russische bezettingsbestuur in de verwoeste Oekraïense stad Marioepol heeft woensdag een monument voor slachtoffers van de ‘holodomor’ in de jaren dertig verwijderd. Kiev beschouwt de massale hongersnood van toen als een door Stalin georganiseerde genocide, maar Rusland bagatelliseert de kwestie.

Separatistische autoriteiten in de regio Donetsk, die in het voorjaar samen met het Russische leger de stad hielpen veroverden, meldden op Telegram dat het granieten monument, dat in 2004 was ingehuldigd, is weggehaald. Op beelden van het Russische persbureau Ria Novosti is te zien hoe het monument met een kraanwagen wordt weggebracht. Het graniet zou gerecycleerd worden tot bouwmateriaal.

De Oekraïense term ‘holodomor’ verwijst naar de uitroeiing door uithongering van boeren in 1932 en 1933 door het Sovjetregime, waarbij volgens schattingen van historici enkele miljoenen doden vielen. Het geldt als een van de grootste rampen in de geschiedenis van Oekraïne. Volgens Kiev staat holodomor synoniem voor genocide, georchestreerd door Stalin. In Rusland wordt dan weer beweerd dat het hoge aantal doden te wijten is aan ‘misoogsten’. Ook historici zijn het er niet altijd over eens in welke mate de beleidsmaatregelen die hebben geleid tot de holodomor onder de definitie van genocide vallen. Ons land erkent het wel als een criminele actie van het Stalinregime.

De strategische havenstad Marioepol werd in mei door het Russische leger veroverd na een wekenlange belegering en massale beschietingen. Daarbij vielen duizenden doden en werd een deel van de stad verwoest.