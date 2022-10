Tv- en filmwereld neemt afscheid van acteur Noureddine Farihi: “We zijn een legende verloren”

Thuis-actrice Marleen Merckx speelde heel vaak samen met Farihi in de populaire soap. Haar personage Simonneke had even een relatie met Mo. “Vriend - collega - hart van goud”, schrijft ze over de overleden acteur.

Michaël De Cock, acteur en directeur van het Brussels stadstheater, was tussen 1997 en 2001 een collega van de Antwerpenaar. Hij speelde toen Kristoff Verbist in Thuis. “Wat een fijne man”, herinnert hij zich.

Saïd Boumazoughe was samen met Farihi te zien in Patser, de derde film van Adil El Arbi en Bilall Fallah. Hij noemt de acteur zijn “held” en een “pionier”.

”Moge Allah hem genadig zijn”, schrijven Adil El Arbi en Bilall Fallah bij een beeld van Farihi in Patser.

Loubna Khalkhali, journalist en vrouw van Adil El Arbi, omschrijft de Antwerpenaar als “een van de eerste Marokkaans Belgische acteurs die eens niet op de cliché manier werd geportretteerd”.

Ook Nabil Mallat speelde mee in Patser. “We zijn een legende verloren”, schrijft de Antwerpse acteur.

Mourade Zeguendi, die je onder meer kan kennen van Grond en Undercover, noemt Farihi “een uitzonderlijk man en een geweldig acteur, maar vooral een voorbeeld voor velen en een magnifieke vriend”.

Zeguendi deelt ook een foto van de laatste keer dat hij Farihi zag. Op de foto zijn ook onder andere Adil El Arbi, diens broertje Amir, Bilall Fallah, Saïd Boumazoughe en Yassine Ouaich te zien. “De laatste keer dat we elkaars pad kruisten was je zo fier op ons, je kleine broers”, schrijft de acteur erbij.

jonge filmmaker Samah Saadi wist Farihi te strikken voor Sorry Baba, een film die in 2021 uitkwam. “De wereld heeft een mooie ziel verloren vandaag”, post hij. “Bedankt Noureddine om een jonge filmmaker een kans te geven en te helpen dromen werkelijkheid te maken.”

Ook deThuis-ploeg en de VRT bieden hun deelneming aan aan familie en vrienden van de overleden acteur.

Vlaams minister van Media Bejamin Dalle wenst familie, vrienden en de ploeg van Thuis veel sterkte toe.

Ook Imade Annouri, fractieleider van Groen Antwerpen, wenst de nabestaanden van de acteur veel sterkte.