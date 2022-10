Zdenek Stybar en Laurens Sweeck toppen donderdag affiche in Kermiscross van Ardooie, Quinten Hermans debuteert in het veld

Laurens Sweeck en de Tsjech Zdenek Stybar toppen de affiche van de Kermiscross van donderdag in het West-Vlaamse Ardooie. Sweeck is de laatste winnaar in de groentengemeente, Stybar is er met Wout van Aert, Niels Albert en Paul Herygers recordhouder met drie overwinningen. Hij won er al in 2006, 2010 en 2011.

De organisatoren van de Kermiscross, een wedstrijd die niet is opgenomen in een klassement, sloten ook een contract af met onder andere Quinten Hermans, Daan Soete, Jens Adams, Lander Loockx, de Spanjaard Felipe Orts, de Duitser Marcel Meisen en de Nederlanders Corné van Kessel en Mees Hendrikx. Laatstgenoemde werd vorig jaar derde na Sweeck en David van der Poel. Hermans vat in Ardooie zijn veldritseizoen aan, dit na een lang wegseizoen waarin hij onder meer tweede werd in Luik-Bastenaken-Luik en derde in de Cyclassics.

Het parcours op en rond de Stationsstraat van Ardooie is 2850 meter lang en identiek aan dat van vorig jaar. De Kermiscross is een ouderwetse weidecross wat betekent dat wanneer het regent, het parcours in een fikse modderpoel wordt herschapen. Volgens de laatste weersvoorspellingen zal dit morgen/donderdag het geval zijn. Als hindernis is onder andere een brug voorzien.

Bij de vrouwen is het uitkijken naar de Nederlandse Shirin van Anrooij en de Britse Zoe Bäckstedt. Beiden rijden hun eerste veldrit dit seizoen. Ook Belgisch kampioene Sanne Cant is van de partij nadat ze de Amerikaanse wereldbekercrossen links liet liggen. Alicia Franck, vorig jaar laureate, tekent eveneens present net als de Nederlandse Annemarie Worst, de Hongaarse Kata Blanka Vas, Marion Norbert Riberolle, Ellen Van Loy en de Luxemburgse Marie Schreiber.

De vrouwen beginnen om 14u15 aan hun wedstrijd. De mannen worden pas om 15u45 op gang geschoten.