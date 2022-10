Bijna dubbel zo veel coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen als vorig jaar

De Nederlandse ziekenhuizen hebben het aantal patiënten met corona flink zien toenemen in de afgelopen 24 uur. Precies een jaar geleden behandelden de ziekenhuizen 617 coronapatiënten. Op 19 oktober 2022 is die bezetting 1.172.

Volgens cijfers van het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn in de afgelopen dag negentien nieuwe coronapatiënten opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. Gecombineerd met personen die de dienst hebben verlaten komt dat neer op een netto stijging van dertien. In totaal gaat het om 65 positief geteste mensen. Het is voor Nederland de snelste stijging sinds 8 en het hoogste aantal sinds 29 april.

De cijfers van het LCPS maken geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere gezondheidskwalen hadden en toevallig ook besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert dat onderscheid wel en ziet dat er in de afgelopen weken daadwerkelijk meer mensen worden opgenomen vanwege hun coronaklachten. Het instituut zegt dat de najaarsgolf is begonnen.