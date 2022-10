Regering schakelt ook uitzendsector in om asielcrisis te bezweren

De beloofde 150 ambtenaren die moeten helpen om meer asielzoekers te registreren en te huisvesten, moeten er komen. Het probleem is dat er maar weinig animo was bij de andere overheidsdiensten om dat quotum te vullen. En dus besliste de regering om desnoods op te vorderen als het echt niet lukt.

Daarnaast zal de federale regering ook contact opnemen met uitzendsector Federgon om met interimcontracten het nodige volk op de been te krijgen.

Enkele wetswijzigingen moeten voor snellere en efficiëntere procedures zorgen, zodat de doorstroom sneller gaat. Specifiek voor de erkenning van minderjarigen moet een voorstel uitgewerkt worden, zodat het ook daar sneller kan. Op die manier zouden minderjarigen niet meer op straat moeten slapen.

© BART DEWAELE

Om plaats te maken in de huidige asielcentra moet de uitstroom ook sneller, zodat die plaatsen weer beschikbaar zijn voor nieuwe asielzoekers die komen aankloppen.

En tot slot zullen de asieldiensten samenzitten met Defensie om de al besliste opvang in kaart te brengen en te kijken waar eventueel nieuwe opvang mogelijk is.

Het zijn allemaal vooral operationele ingrepen en de vraag is of de regering de situatie op de Brusselse straten snel kan verbeteren. Minderjarigen slapen daar op dit moment op straat bij gebrek aan opvang. En de Brusselse politie is de kartonnen tenten komen opdoeken op bevel van de Brusselse burgemeester, die een nieuw tentenkamp tegen elke prijs wil vermijden. Maar een alternatief voor de opvang biedt Brussel niet. “Dat is een federale bevoegdheid.”