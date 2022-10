Wellenaar wil vrijspraak in beroep tegen veroordeling neerknuppelen das

De vrijspraak. Voor niets minder ging een Wellenaar (77) woensdag in het Antwerpse hof van beroep nadat hij een das in een Alkens veld zou neergeknuppeld hebben. Het beestje overleed enkele dagen later. Het kwam de zeventiger in Hasselt op vier maanden cel met uitstel te staan. “Ik porde de das enkel met een stok.”

Dierenminnend Limburg en ver daarbuiten stond op 7 april 2021 op zijn kop. Op die dag maakte de Wellenaar zijn wandeling doorheen een veld nabij de Bulsstraat in Wellen. Hij zag er een das liggen. “Ik nam een stok en tikte het dier aan om te zien of het nog leefde”, verklaarde de man. Twee getuigen zagen echter hoe de zeventiger met een stok twee tot drie keer op de das sloeg. Ze maakten een foto van het gebeuren. Er was te zien dat hij een stok vast had, maar niet dat de man sloeg. De foto werd ijverig gedeeld op de sociale media en het hek was van de dam.

Het kwam hem op vier maanden cel met uitstel te staan plus een rekening van ruim 4.400 euro aan schadevergoedingen. De verdediging ging bij monde van advocaat Guy Schiepers in beroep. “Wij gaan ook nu resoluut voor de vrijspraak. Hiervoor hebben wij 40 bladzijden aan besluiten neergelegd”, luidde het woensdag in Antwerpen. Voor het parket is de schuld bewezen. De procureur vroeg de bevestiging van het vonnis in Hasselt. Uitspraak volgt op 16 november.