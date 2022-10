Europees Parlement wil om de 60 kilometer laadpaal voor elektrische auto’s op snelwegen

Het parlement wil dat de lidstaten tegen 2024 een plan voor de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen presenteren. Snellaadpalen moeten een belangrijk onderdeel van het plan worden. De parlementsleden vragen onder meer dat er tegen 2026 op de snelwegen om de 60 kilometer een laadstation voor personenwagens beschikbaar moet zijn.

De verplichting moet ook gelden voor vrachtwagens en bussen, maar dan enkel op een beperkter netwerk van snelwegen. Daarnaast zouden er tegen 2028 minstens twee laadstations geïnstalleerd moeten worden op alle parkings voor vrachtwagens. Dat gaat verder dan wat de Europese Commissie had voorgesteld: zij wou één laadstation tegen 2031.

Waterstof

De Europarlementsleden tonen zich ook ambitieuzer dan de Commissie wanneer het gaat over de uitrol van waterstofstations. De Commissie had een waterstofstation om de 150 kilometer tegen 2031 voorgesteld, maar het parlement heeft dat bijgesteld naar één station om de 100 kilometer tegen 2028.

De transportsector blijft één van de grootste bronnen van CO2-uitstoot in de Europese Unie. De versnelde uitrol van snelladers en waterstofstations maakt deel uit van een pakket wetgeving waarmee de EU tegen 2050 klimaatneutraal wil worden, met een vermindering van de uitstoot met 55 procent tegen 2030 als eerste etappe.

Verordening

De doelstellingen zijn vervat in een verordening, wat ze rechtstreeks van kracht maakt in de lidstaten. De Commissie had in 2013 al eens een richtlijn over laadpalen voorgesteld, maar de lidstaten hebben dat initiatief toen fors uitgehold, zo klaagt de Duitse rapporteur Ismail Ertug aan. “Er zijn momenteel 377.000 laadstations in de EU, maar dat is slechts de helft van wat we hadden kunnen bereiken indien de lidstaten hun beloftes hadden gehouden.”

Over de verordening moeten de parlementsleden nog onderhandelingen aanknopen met de lidstaten. Het onderhandelingsmandaat is woensdag alvast goedgekeurd met 485 tegen 65 stemmen (80 onthoudingen).