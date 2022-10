Nestlé-topman waarschuwt voor nog meer prijsverhogingen: “Situatie die niemand wilde”

“Dit is een situatie die niemand wilde”, aldus Schneider in een interview met Bloomberg tv. “We zien nog altijd een fors opwaartse druk van energie, sommige landbouwproducten en ook van de transportkosten”.

Nestlé verhoogde zijn prijzen dit jaar al met gemiddeld 7,5 procent. De meeste klanten slikten die prijsverhogingen, want het volume verkochte goederen zakte in het derde kwartaal met slechts een kleine 0,2 procent. Over de eerste negen maanden verkocht de groep 1 procent meer, waardoor de omzet 8,5 procent hoger uitkwam, op 69,1 miljard Zwitserse frank (omgerekend 70,4 miljard euro). Dierenvoeding leverde de grootste bijdrage aan de groei, maar ook de koffieactiviteit deed het goed. Nestlé wil nu het merk ‘Seattle’s Best Coffee’ van Starbucks overnemen, zo maakte het woensdag bekend.

Hogere loonkosten

De hogere prijzen dekken echter niet alle gestegen kosten, waarschuwt de CEO. Hij vreest ook dat consumenten, die moeten besparen wegens hun dure energiefactuur, in de toekomst minder producten van Nestlé zullen kopen en zullen kiezen voor goedkopere merken. Daarnaast houdt het Zwitserse concern ook rekening met hogere loonkosten vanaf volgend jaar.

Nestlé verwacht voor dit jaar een omzetstijging met 8 procent. De operationele winstmarge zou 17 procent bedragen, een tweede daling op rij.