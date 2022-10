Hemel klaart op boven luchthaven Charleroi, net op tijd voor herfstvakantie. Al is er nog één grijs wolkje

De staking van de voorbije dagen op de luchthaven van Charleroi zorgde voor wat paniek bij landgenoten die tijdens de herfstvakantie een vliegreis hebben geboekt.Maar er is een akkoord, en donderdag gaat de luchthaven weer open. En volgens de vakbonden in de luchtvaartsector zijn er nu nog niet meteen extra stakingen op til. Al is er nog één onzekerheid.

Heel wat landgenoten die komende herfstvakantie een vliegreis vanop Charleroi hebben geboekt, zullen een zucht van verluchting hebben geslaakt bij het nieuws dat directie en vakbonden een akkoord hebben bereikt. Tenzij er alsnog een kink in de kabel komt, gaat de luchthaven morgen, donderdag, opnieuw open.

Vandaag, woensdag, blijft de luchthaven wél nog gesloten voor wie vertrekt. Maar mensen die normaal vandaag zouden vertrekken, staan er juridisch beter voor dan hun onfortuinlijke collega’s die maandag en dinsdag de luchthaven niet in konden en bijgevolg hun vlucht hebben gemist.

“De sluiting van de luchthaven van Charleroi op woensdag betekent dat alle vluchten die vanaf deze luchthaven vertrekken, worden geannuleerd”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. “In dit geval zullen Ryanair, TUIfly en Wizzair de passagiers ofwel een terugbetaling ofwel een alternatieve vlucht moeten aanbieden. Een extra compensatie is echter niet verschuldigd, aangezien het hier gaat om een geval van overmacht.”

Dat was maandag en dinsdag niet het geval, want toen gingen de vluchten, al dan niet met vertraging of zelfs zo goed als leeg, wel door.

(Nog) geen stakingen op til

Blijft de vraag of het conflict in Charleroi, waarbij de stakers aan het langste eind hebben getrokken, het personeel van andere luchthavens niet op ideeën zal brengen. “Zo werkt het écht niet”, zegt BBTK-vakbondssecretaris Olivier Van Camp. “Alsof werknemers staken om te staken. Neen, als ze het werk neerleggen, is dat omdat ze er een goede reden voor hebben.” De vakbondssecretaris heeft trouwens geruststellend nieuws: “Ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar al zeker in Zaventem zijn er bij mijn weten geen acties op til en lopen er evenmin stakingsaanzeggingen.”

Dat bevestigt ook Kurt Callaerts, algemeen sectorverantwoordelijke bij het ACV: “Een spontane staking is uiteraard nooit uit te sluiten, maar dan moet er zich wel plots iets voordoen. Ik heb alvast geen weet van acties die op til zouden zijn. De enige stakingsaanzegging die nog loopt, is die bij luchtverkeersleider Skeyes, maar die zit al een tijdje in de koelkast en er is goede hoop dat we zullen landen. Nu vrijdag is er wel nog een verzoeningsvergadering bij Ryanair. Als die verkeerd uitdraait, kan er wel iets gebeuren, al is er – voor alle duidelijkheid – momenteel nog niets gepland.”