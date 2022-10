Britse premier Liz Truss onder vuur in parlement: “Ik ben een vechter, geen opgever”

De Britse eerste minister Liz Truss werd woensdag na de chaos van de afgelopen dagen voor het eerst geconfronteerd met moeilijke vragen in het parlement. “Ik ben een vechter, geen opgever”, beet ze van zich af.

“Ik heb duidelijk gemaakt dat het me spijt en dat ik fouten heb gemaakt”, zei Truss, die onder zware druk is komen te staan, bij het begin van de Prime Minister’s Questions, die elke woensdagmiddag plaatsvinden in het Britse Lagerhuis.

Truss, nog maar een paar weken premier, is aangeschoten wild sinds haar bocht van 180 graden in het belastingbeleid. Die werd als onvermijdelijk beschouwd nadat de ongefinancierde belastingverlagingen tot ernstige onrust op de financiële markten hadden geleid. Ze ontsloeg ook haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng, en verving hem door Jeremy Hunt. Haar populariteit zit ver onder het vriespunt.

Een zwak optreden van Truss tijdens het vragenuurtje zou de belegerde regeringsleider verder kunnen verzwakken.