PODCAST FLANDRIEN. “Niet het WK, niet de Vuelta, maar San Sebastian was de strafste zege van Evenepoel in 2022”

Zelfs tot op de blauwe loper is de Koers van Ons

Het is niet zomaar een slogan, het is het hele jaar door het motto van het Nieuwsblad. De Koers, die is van ons. In tekst, maar ook in audio. Daarom biedt het Nieuwsblad u naast krant en site doorheen het seizoen een reeks wielerpodcasts aan. Dank om er iedere keer bij te zijn.

Podcast De Koers is van Ons. Beluister hier al onze afleveringen.