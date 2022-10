Belgische vrouwen krijgen rammeling van titelverdediger Spanje op EK futsal

Bij de rust stonden kapitein Imke Courtois en co al 8-0 in het krijt. Voor Spanje scoorden Ana Lujan (5.), Sotelo (5., 27., 37.), Pino Cabrera (6., 22.), Samper (12.), Mayte (14.), Noelia (14.), Irene Cordoba (18., 19., 33.), Ale de Paz (29.) en Peque (37.).

Later op de dag (18 uur) speelt Finland tegen Zweden. Donderdag treffen de Belgen Finland (18 uur), zaterdag (11 uur) spelen de dames van coach Niki De Cock tegen Zweden.

De winnaars van de vier poules stoten door naar de Final Four. Die wordt in maart 2023 op een nog te bepalen locatie gespeeld. De Belgische vrouwen kwalificeerden zich voor de Main Round door hun voorrondegroep met 7 op 9 te winnen voor Slovakije, Gibraltar en Moldavië.

Het EK futsal voor vrouwen is toe aan de derde editie. Spanje won de eerste twee titels, in 2019 en eerder deze zomer (de Final Four van de uitgestelde editie 2021), telkens tegen Portugal in de finale. In 2019 strandde België in de voorronde, vorig jaar was de Main Round het eindstation.