Fiets van burgemeester Thijsen in Kortessem gestolen: “Sluit mijn fiets nooit”

Groot was de verwondering van burgemeester Tom Thijsen (cd&v) toen hij dinsdag na afloop van zijn vergaderingen op de gemeente vaststelde dat zijn fiets verdwenen was.

“Ik was om 9.30 uur aangekomen aan het gemeentehuis en stalde mijn fiets. Ik kom regelmatig met de fiets en zet hem dan voor of achter het gemeentehuis,” zegt Thijsen. “Toen ik om 16.30 uur terug naar huis wilde fietsen was de fiets weg. Nu moet ik wel toegeven dat ik mijn fiets niet sluit, ik kom al jaren met de fiets en heb dat nooit gedaan.”

Nooit gedacht

“Ik geloof in het goede van de mensen en had nooit gedacht dat men deze eenvoudige herenfiets zou meenemen” lacht de burgervader. “Ik hoop dat mijn fiets nuttig is geweest om de man die hem meegenomen heeft zijn verplaatsing te doen van a naar B. Nu hoop ik dat hij mijn fiets terugbrengt als hij hem niet meer nodig heeft en hem hier - als het moet zijn ’s nachts en anoniem - komt terug zetten. Moest iemand de fiets vinden mag hij mij ook een tip geven. De eerlijke vinder zal ik zeker trakteren met een hapje en een drankje in een van Kortessemse horecazaken.”

Vrouwenfiets

Heel merkwaardig is het feit dat precies vandaag een identieke vrouwenfiets, zelfde kleur en zelfde merk, aan de deur van het containerpark werd gezet. “Nu het vrouwtje aangekomen is, hoop ik dat ook het mannetje terug boven water komt,” besluit Thijssen.

(Raymond Polus)