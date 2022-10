Ook in beroep acht jaar cel voor moordpoging tijdens sm-seks

Het 15 jaar jongere slachtoffer kan het allemaal nog navertellen doordat de haak afbrak waaraan ze hing. Of hoe overgewicht niet altijd een nadeel hoeft te zijn. Al jaren experimenteerde het koppel, dat twee kinderen heeft, met sm-seks. Op 8 augustus 2018 rond zes uur ’s ochtends begon het zogezegd weer te kriebelen bij de man, die meestal het voortouw nam. Hij riep zijn inmiddels ex-vrouw naar beneden voor een partijtje bondage. Via allerhande technieken zou de man zijn partner vastbinden. “Hij wou me laten zweven”, verklaarde de vrouw.

Nieuwe partner

De militair bond haar vast aan de hals, de voeten en de handen. Na een lange kus stopte hij een gagbal in haar mond en deed de vrouw een blinddoek om. De vijftiger schopte haar benen onderuit waarna ze met het hoofd in een strop kwam te zitten. Het plannetje om de vrouw om te brengen, leek te lukken. Alleen bleek de haak, waaraan de vrouw bengelde, niet sterk genoeg om haar 94 kilo te dragen. De vrouw viel en overleefde zo de moordpoging. Pas enkele dagen later kreeg het slachtoffer door dat er meer aan de hand was dan een mislukt sm-experiment. De man wachtte immers lang om haar te helpen. Later bleek ook dat er een andere vrouw in zijn leven was gekomen met wie hij een nieuw gezin wilde stichten. In een laatste poging om de schuld van zich af te schuiven, claimde de Kampenaar dat de vrouw probeerde zelfmoord te geloven. Alleen bleken de snoerletsels niet te kloppen met een verhanging.

Geen onmiddellijke aanhouding

De Antwerpse beroepsrechter hechtte woensdag in zijn arrest, eveneens als zijn collega in eerste aanleg in Hasselt geen geloof aan het verhaal. Net zoals in de Hasseltse correctionele rechtbank kreeg Raphael S. ook nu acht jaar cel. Van een terbeschikkingstelling voor de strafuitvoeringsrechtbank, zoals eerder gevraagd, is nu geen sprake. Aan zijn ex is de dader ruim 18.000 euro verschuldigd. Advocaat Jan Swennen vindt het een zware straf voor de militair. “Mijn cliënt beschikt immers over een blanco strafblad. Het arrest is een lichte verbetering, want een terbeschikkingstelling is net als een onmiddellijke aanhouding niet uitgesproken. Nu gaat wij de uitspraak grondig bestuderen om te beoordelen of er nog mogelijkheden voor Cassatie zijn.”