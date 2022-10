Het is bewezen: de ene mens is de andere niet voor een mug en één eigenschap doet je de das om

Het zal je vast weleens opgevallen zijn, maar het lijkt of de ene persoon veel meer last heeft van muggen dan de andere. Terwijl jij op vakantie helemaal lek gestoken wordt en dag in, dag uit aan het krabben bent, is er voor je partner niets aan de hand. Geen muggenbult te zien. Uit een nieuwe studie blijkt dat dat verschil er wel degelijk is. En dat je daar helaas weinig aan kan veranderen.

Het onderzoek werd onder andere geleid door Leslie Vosshall, neurobioloog en muggenexpert aan het Howard Hughes Medical Institute en de Rockefeller University, en Maria Elena De Obaldia, wetenschapper bij biotechbedrijf Kingdom Supercultures. Zij en hun collega’s hadden als doel het beantwoorden van de vraag die we ons allemaal weleens stellen. Zijn sommigen aantrekkelijker voor muggen dan anderen? Het antwoord is ja en dat heeft alles te maken met geur.

Geuren en zuren

Dat we allemaal een eigen lichaamsgeur hebben, is niet nieuw. Maar het feit dat die geur, waar je zelf niets aan kunt veranderen, bepalend is voor je muggen-aantrekkingskracht, is dat wel. Nadat ze in het onderzoek de geur van 68 participanten en de impact daarvan op muggen analyseerden, kwamen de wetenschappers tot de conclusie dat met name de afscheiding van carbonzuur een impact heeft op die aantrekkingskracht.

Dat natuurlijke zuur wordt aangemaakt in onze talgklieren en de hoeveelheden blijven, onafhankelijk van voeding en verzorgingsproducten, vrijwel ons hele leven constant. Slecht nieuws dus voor muggenmagneten, goed nieuws voor zij die geen last hebben van de vervelende insecten. Toch wijzen wetenschappers ook op het belang van de studie voor de ontwikkeling van nieuwe muggenwerende middelen in de toekomst, dus wie weet is er toch nog een sprankje hoop.