Ruben Guerreiro ruilt EF Education-EasyPost voor Movistar

De 28-jarige Guerreiro won in juni de Mont Ventoux Dénivelé Challenge voor zijn Colombiaanse teamgenoot Esteban Chaves. Hij werd ook zevende in de Waalse Pijl en haalde top tien-noteringen in de eindstanden van de Dauphiné (9e), Ronde van Burgos (6e) en Ronde van Duitsland (3e). In 2020 won de Portugees een etappe en de bergtrui in de Ronde van Italië.

Guerreiro verlaat EF na drie jaar. Daarvoor reed hij bij Katusha en Trek.

“Ik wil mezelf de komende jaren bewijzen als klimmer in grote rondes, rittenkoersen van een week en zware eendagswedstrijden zoals de Ardense klassiekers”, legt hij uit. “Hopelijk scoor ik in de Giro of de Vuelta, twee van mijn favoriete koersen.”