Snookerspeler Mark Allen is failliet ondanks miljoenen aan prijzengeld: “Vernederend voor de nummer 10 van de wereld”

De 36-jarige Noord-Ier is momenteel de nummer 10 van de wereld en al jarenlang een vaste waarde op het snookercircuit. ‘The Pistol’ won in zijn carrière tot nu toe zes rankingtoernooien, waaronder de Scottisch Open en Northern Ireland Open. Hij was ook een keer de beste in de prestigieuze Masters en stond al eens in de halve finales van het WK.

Goed voor verdiensten van meer dan 3,5 miljoen pond. Slechts twaalf spelers doen beter. Maar eind vorig jaar liet Allen zich failliet verklaren, zo onthulde hij in een interview met de BBC.

“Ik heb gewoon op alle vlakken in mijn leven te veel uitgegeven”, aldus de Noord-Ier. “Mezelf failliet laten verklaren was eigenlijk de enige oplossing. Het is makkelijk om te lezen dat ik 3,5 miljoen heb verdiend met het snooker, maar ik gaf het even snel uit dan dat het binnenkwam. En dat is best triest om vast te stellen, ook omdat ik het dus gewoon goed gedaan heb de voorbije jaren. Het is vernederend, maar nu is mijn prioriteit om mijn leven opnieuw op orde te krijgen.”

Het hielp ook niet dat hij een “kostelijke scheiding” moest betalen aangezien hij na zeven jaar splitte met Kyla McGuigan, de moeder van zijn dochter Harleigh (5). Voordien was Allen samen met Reanne Evans, veelvoudig wereldkampioen bij de vrouwen. Met haar heeft hij een echte vete. Tegenwoordig leeft de Noord-Ier in een huurwoning.

Enkele jaren geleden postte Allen nog een rekensom op zijn sociale media, om duidelijk te maken dat niet alles wat hij op papier verdiende ook op zijn rekening kwam.

Sneeuwbaleffect

“Ik heb letterlijk niks opzijgezet voor slechte momenten en als ik een zwak seizoen draaide, dan spendeerde ik nog alsof ik een topseizoen aan het spelen was”, aldus Allen. “Er was te weinig over voor belastingen en dus begon alles wat te rollen als een sneeuwbal. Als je moet betalen voor advocaten, door de scheiding, dan stapelt alles snel op. Als ik nu terugkijk, dan zou ik zuiniger omspringen met mijn geld. Ik kocht een auto van 80.000 pond terwijl er eentje van 50.000 beschikbaar was. Of ik huurde een huis aan 2.500 pond per maand in plaats van 1.500.”

“Het sneeuwbaleffect”, aldus de Noord-Ier. “Ik woon momenteel in een huurappartementje. Een beetje vernederend voor de nummer tien van de wereld. Gelukkig kan ik dit jaar rekenen op een vast inkomen via het snooker. Dat neemt al veel risico’s weg voor wanneer ik slecht zou presteren.”

Sinds dit seizoen verdienen profspelers minstens 20.000 pond, terwijl ze voordien volledig afhankelijk waren van prijzengelden.