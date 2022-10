Schoenmaker, blijf bij je leest: Skechers klaagt Hermès aan voor patentinbreuk

Mode mag voor de meesten onder ons dan vooral leuk zijn, toch breekt in de hoogste fashionkringen regelmatig een oorlog(je) uit. Ditmaal zijn het schoenenmerk Skechers en luxelabel Hermès die in een gerechtelijke ruzie verwikkeld zijn. Het onderwerp van discussie? Zolen.

Het lijkt wellicht banaal, maar wanneer het op schoenen aankomt, zijn zolen wel degelijk een belangrijk onderdeel. Skechers heeft daarom een klacht ingediend bij de United States District Court for the Southern District of New York in Manhattan. Hermès zou namelijk in de Éclair en Envol-ontwerpen grote delen van Skechers ‘massage fit’-technologie hebben overgenomen.

“Skechers investeert onnoemelijk veel middelen in het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe, unieke en spannende footwear-technologie. Het is dan ook teleurstellend dat een bedrijf als Hermès, met zoveel reputatie en standing, heeft besloten om onze gepatenteerde ontwerpen te kopiëren. Skechers verkiest steevast om te concurreren op de markt boven de rechtszaal, maar het bedrijf heeft geen andere keuze wanneer concurrenten zo overduidelijk ingaan tegen onze rechten”, aldus een woordvoerder van Skechers.

Het merk gebruikt de technologie onder andere in de Go Walk-sneakers en enkele andere modellen.

Hermès Envol-sneakers. — © Hermès

Eerder klaagde Skechers onder andere Fila, Reebok en Steve Madden aan omdat ook zij patentinbreuk zouden hebben gepleegd. Die rechtszaken zijn gesetteld. Omgekeerd klaagde Nike eerder Skechers aan voor een Nike Air Max-lookalike, maar ook die zaak werd onderling geregeld.