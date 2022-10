Felice Mazzu beseft dat zijn ploeg te weinig scoort: “Al waren we zondag mét doellijntechnologie misschien efficiënter geweest”

Anderlecht boekte amper één overwinning in zijn laatste vijf matchen. “Maar ondanks die resulaten is de sfeer in de groep nog steeds positief”, aldus Felice Mazzu. “Iedereen is zich ervan bewust dat we een goeie prestatie hebben geleverd tegen Club Brugge, toch een van de beste ploegen van het land. Ik zal er alles aan doen om de jongens met dezelfde intensiteit op het veld te krijgen als zondag, want het is op die frustratie dat we moeten voortborduren. Het enige frustrerende was dat we zondag niet efficiënt genoeg waren en dus geen punten pakken. Uiteindelijk worden we op het einde van de rit wel op onze resultaten beoordeeld. Al hadden we zondag mét doellijntechnologie misschien iets efficiënter geweest.” (grijnst)

Mazzu beseft dat zijn groep met een gebrek aan efficiëntie kampt. “Maar ik denk dat Klopp of Guardiola het deze week nog zei: je kan daaraan niet werken. Uiteraard trainen we wel op aanvallende situaties, maar efficiëntie heeft in grote mate met vertrouwen te maken. Dat missen we soms nog.”

© BELGA

Stassin

Of hij Lucas Stassin net als als zondag tegen Club Brugge een basisplaats zal geven, wilde Mazzu niet gezegd hebben. “Sommigen waren blij dat hij zondag een kans kreeg, anderen begrepen het niet. (snel) Niet binnen de club, hé. Maar als we niet efficiënt genoeg zijn, is het toch niet vreemd dat ik de topschutter uit 1B een kans geef om daar iets aan te doen? Hij is er een paar keer dichtbij geweest, hij was aanwezig in de box. We zullen zien of het aangewezen is om hem donderdag een nieuwe kans te geven.”

Kilian Sardella en Hannes Delcroix zijn twijfelachtig voor de match van donderdag. Over hun situatie wordt pas donderdag beslist. Julien Duranville trainde woensdag voor het eerst (deels) met de groep na zijn hamstringblessure.

()