Kim Clijsters was een opgemerkte gast gisterenavond in de Lotto Arena. De viervoudige grandslam winnares, die met haar echtgenoot Brian Lynch en de drie kinderen in Amerika woont, bracht een bezoekje aan de European Open in Antwerpen. Ze zag David Goffin na een nagelbijter in een Belgisch onderonsje en Gilles-Arnaud Bailly nipt zegevieren. (cpm)