Bristol schenkt bijna 80.000 euro aan gezinnen met financiële moeilijkheden

Met de ‘In my shoes’-campagne riep de Belgische mode- en schoenenketen Bristol, gevestigd in Beringen, haar klanten op om zich in de schoenen te plaatsen van mensen die het financieel moeilijk hebben. Daarnaast engageerde Bristol zich om tijdens de campagne per verkocht paar leren kinderschoenen 5 euro te schenken aan Stichting Pelicano in België en Nationaal Fonds Kinderhulp in Nederland. Op 17 oktober, de start van de Week Tegen Kinderarmoede, kon Elise Vanaudenhove, CEO van Bristol, een cheque van maar liefst 34.585 euro aan Stichting Pelicano en 43.973 euro aan Nationaal Fonds Kinderhulp overhandigen. Het Belgische familiebedrijf zamelde samen met haar klanten in België en Nederland maar liefst 78.558 euro in voor gezinnen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

“Bristol wil een inclusief merk zijn met prijzen die toegankelijk zijn voor iedereen, maar dat blijkt écht niet zo vanzelfsprekend”, zegt CEO van Bristol Elise Vanaudenhove. “Vandaar het idee om tijdens de dure ‘back to school’-periode specifiek rond dit topic een campagne op te zetten. Naast financiële steun bieden aan gezinnen die het broodnodig hebben, zijn we trots dat we door deze campagne een stem hebben kunnen geven aan een probleem dat maar al te vaak achter gesloten deuren blijft.”