Overstroomde Australische steden maken zich op voor meer regen

In de zuidoostelijke Australische deelstaten New South Wales en Victoria stijgt het water nog steeds rond verschillende steden. In afwachting van meer regen verstevigen inwoners hun huizen met zandzakken en worden er dijken gebouwd.

Autoriteiten van de deelstaten dringen er bij inwoners op aan om te evacueren, voordat dit door het opkomende water niet meer mogelijk is. Vorige week viel er in een groot deel van de staat Victoria, het zuiden van NSW en het noorden van Tasmanië in twee dagen de hoeveelheid regen die normaal in een maand tijd valt, met overstromingen tot gevolg.

Delen van Oost-Australië kunnen ook de komende vijf dagen tot 100 millimeter verwachten, wat ongeveer een tiende van het jaartotaal is in sommige gebieden, zo meldt het Australische Bureau of Meteorology. “De verwachte regenval in de komende dagen zal niet zo wijdverspreid, intens of zwaar zijn, en als gevolg daarvan verwachten we geen nieuwe grote overstromingen.”

Desalniettemin bereikt de Murray, de grootste rivier van Australië, later deze week de hoogste stand in dertig jaar. Reden voor het 250 kilometer ten noorden van Melbourne gelegen Echuca om een dijk van aarde aan te leggen. De plaats heeft te maken met een tweede overstroming in een week tijd. In de nabijgelegen stad Moama worden zandzakken gevuld. Hulpverleners deelden afgelopen weekend 45.000 zandzakken uit en maandag nog eens 80.000.

Volgens de politie werd in de stad Nathalia, in het noorden van Victoria, woensdag een 65-jarige man dood gevonden in het overstromingswater. In Hillston, in het centrum van NSW, hebben politieagenten een lichaam uit het water gehaald. De politie vermoedt dat het gaat om een 63-jarige man die al een week vermist is.