Premier Alexander De Croo waarschuwt studenten voor “de makkelijke uitweg uit de crisis”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken gaf onlangs toe dat hij het mis had over Vladimir Poetin, normaal gezien een bron voor Europees extreem-rechts. “Het is fijn om te kunnen zeggen: ik had het mis. Maar in feite had hij het mis over het maatschappijmodel. We horen vaak: in tijden van crisis heb je een sterke leider nodig, die in staat is beslissingen te nemen en vooruitgang te boeken. Ik ben het volledig oneens met dat idee”, aldus De Croo woensdag. “Kijk hoe Rusland er nu voor staat: een miljoen Russen hebben geprobeerd het land te ontvluchten, de levensverwachting is tien jaar lager dan bij ons en de Benelux heeft een hoger BBP dan Rusland”, aldus De Croo. “Laat dit simpele verhaal je niet overtuigen. Een sterke leider resulteert in een zwakke samenleving.”

De gezondheidscrisis heeft de aandacht gevestigd op een politiek orgaan dat voordien weinig bekend was bij het grote publiek: het overlegcomité, dat voorgezeten wordt door de eerste minister, en de verschillende regeringen van het land verenigt. “Dat was vroeger een vorm van politiek theater, waarbij iedereen zijn standpunt naar voren bracht over de verschillende punten op de agenda, daar werd dan akte van genomen, en nadat iedereen had gesproken was er overleg geweest”, zei premier De Croo.

“Vandaag is het overlegcomité echt een plek geworden waar we samenwerken, waar we naar elkaar luisteren en verrijkt worden door de meningen van anderen. Wat ik heb gezien is een grote les in coördinatie. Je kunt ingewikkelde institutionele constructies hebben, maar wat onklopbaar is, zijn politici van goede wil, die de uitdagingen begrijpen en samen door een deur kunnen. Je kunt alle institutionele hervormingen doorvoeren die je wil, als er geen mensen rond de tafel zitten die bereid zijn samen te werken, is dat zinloos”, aldus De Croo.

De Vlaamse liberaal, die zijn eigen politieke kleur niet vernoemde, zette zichzelf neer als de architect van de consensus binnen Vivaldi. “Met zeven partijen hebben we een centrumregering met partijen die elk hun eigenheid hebben. Het is aan mij om een consensus tot stand te brengen”, aldus De Croo, die ook het verhitte politieke klimaat tussen de Franstalige meerderheidspartijen ter sprake bracht. “Er wordt van ons verwacht dat we nadenken voordat we spreken en met oplossingen komen. Aan Franstalige kant zijn er drie partijen in de Waalse regering en de federale regering. Het feit dat de voorzitters van deze partijen op televisie tegen elkaar roepen, is een probleem. Ze zouden meer met elkaar moeten praten, dat gebeurt te weinig.”