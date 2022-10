Werner Peeters en zijn vrouw Sandra. Hun bakkerij in Kontich ging deze zomer failliet. — © Jan Van der Perre

Werner Peeters uit Kontich zag de bakkerij die hij meer dan 25 jaar geleden van zijn vader overnam, deze zomer failliet gaan. “Ik had in de voorbije jaren veel te hoge kosten. De energiecrisis was de druppel”, zegt hij.